Ripartenza M5s-Pd, due ore al tavolo delle trattative per il programma | Delrio: "E' andata bene, riunione serena"

Terminato anche il secondo giorno di consultazioni mentre sembrano essere tornate sull'asse giusto le trattative tra Pd e M5s: si fa sempre più vicino l'accordo per un Conte-bis. Le due delegazioni si sono viste per quasi due ore, parlando di programmi, ma non solo. "È stata una riunione serena, abbiamo approfondito i punti per una base comune programmatica", ha affermato Graziano Delrio. Frizioni sulla vicepresidenza: i dem vorrebbero candidare Orlando, Di Maio però non vuole cedere l'incarico. A sbloccare l'empasse tra i due partiti era stata una nota di palazzo Chigi in cui era stato chiarito che "in presenza di Conte non è mai stata avanzata la richiesta del Viminale per Luigi Di Maio".