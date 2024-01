Riforme, Schlein: "La destra vuole il capo solo al comando"

La segretaria del Pd, Elly Schlein è intervenuta sul tema delle riforme.

"Ci mobiliteremo in tutto il Paese contro l'autonomia differenziata che vuol creare cittadini di serie A e di serie B, un disegno pericoloso frutto di un baratto, uno scambio evidente: premierato contro l'autonomia. Una combinazione esplosiva", ha detto Elly Schlein, parlando all'evento "L'Europa che vogliamo", a Cassino. "La destra ha sempre sognato di mettere mano alla Costituzione per andare verso il modello del capo solo al comando, ma questo Paese ha già provato e non è andata bene. Meloni dice: decidete voi. Invece è: decido io per voi", ha aggiunto la leader dem.