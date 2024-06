"Non è normale un Paese dove se a teatro gridi 'viva l'Italia antifascista' ti fermano ma se in tre mesi profanano la tomba di Berlinguer e Matteotti nessuno dice nulla", "non è normale che si faccia il simbolo della Decima Mas in Parlamento" e "che Crippa vice segretario della Lega dica che è più grave cantare Bella ciao che fare questi gesti". Lo ha detto Nicola Fratoianni di Avs parlando dal palco di piazza Santi Apostoli a Roma. "Questa è una piazza repubblicana e antifascista, noi non abbiamo imbarazzo a definirci antifascisti. Lo abbiamo chiesto a Meloni, loro non sono antifascisti" ha aggiunto Fratoianni concludendo all'indirizzo di Meloni e di Fdi: "Vi definite borgatari ma della vita delle borgate non sapete niente".