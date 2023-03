Riforme, Landini (Cgil): "Il governo evita il confronto, non staremo a guardare"

I sindacati vanno all'attacco del governo sulle riforme.

"Noi rispettiamo l'esito del voto che affida alla destra l'esecutivo del Paese e rivendichiamo il diritto a un confronto preventivo e vero sulle riforme. Ma questo non sta avvenendo: così non va bene e non intendiamo stare a guardare", afferma il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. Dopo la Manovra e "le vecchie ricette", si sono svolti "alcuni incontri finti su sicurezza, pensioni e scuola lavoro, senza risultato. Nell'incontro di martedì sul fisco si è registrato l'ennesimo strappo con il mondo che rappresentiamo", dichiara ancora il leader della Cgil, sottolineando che il sindacato confederale "non è una lobby corporativa".