Riforma prescrizione, Camera approva testo: ora tocca al Senato

Sulla riforma della prescrizione la Camera ha approvato la proposta di legge che con 173 sì e 79 no.

Il provvedimento, che ha come primo firmatario il depuato di FI, Pietro Pittalis, era stato in realtà riscritto in Commissione Giustizia dai relatori Enrico Costa (Azione) e Andrea Pellicini (FdI) che avevano presentato di fatto un emendamento sostitutivo del testo. Nel corso della seduta sono stati respinti la proposta del Pd di far tornare il testo in Commissione e i 30 emendamenti presentati dalle opposizioni. Il testo ora passa al Senato.