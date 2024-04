Riforma premierato, La Russa: "Decideranno i cittadini"

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, torna a parlare delle riforme.

"Tutta l'opposizione o quasi tutta ha detto chiaro e tondo che ciò che non vogliono è che sia il popolo a eleggere il presidente della Repubblica o il presidente del Consiglio. Noi vogliamo che siano i cittadini a decidere, a scegliere per 5 anni il presidente del Consiglio. L'opposizione dice no, discutiamo su tutto ma non sull'elezione diretta". E aggiunge: "La mia previsione è che tra queste posizioni inconciliabili, ma molto chiare, se non passerà una riforma con la maggioranza qualificata, toccherà ai cittadini dire chi ha ragione. Ed è già questa una forma di elezione diretta".