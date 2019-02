Riforma centri impiego, Regioni: il "Decretone" ha dimezzato i fondi

Con il "Decretone" i fondi per la riforma dei centri per l'impiego, utili in ottica del reddito di cittadinanza, sono stati praticamente dimezzati rispetto allo stanziamento della Manovra. A dirlo è Cristina Grieco, coordinatrice degli assessori regionali al Lavoro, in audizione alla bicamerale per gli affari regionali. "In Manovra si prevedevano investimenti fino a un miliardo, ora sono previsti 480 milioni per il 2019 e 420 per il 2020", ha detto.