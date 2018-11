Rifiuti, Salvini: "Devono produrre ricchezza, non roghi"

Il vicepremier Matteo Salvini è tornato sull'emergenza rifiuti, dichiarando che "se hanno fatto finta di niente per trent'anni, io al governo non farò finta di niente. I rifiuti vanno smaltiti producendo anche utili ed energia e non producendo roghi tossici che avvelenano e ammazzano". Dal palco dell'assemblea nazionale della Cna, il ministro dell'Interno ha aggiunto: "Se produci rifiuti, quei rifiuti significano ricchezza e non devastazione".