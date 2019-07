Dopo le continue richieste di intervento, il Campidoglio infatti ha chiesto al ministro dell'Ambiente Sergio Costa un intervento per la tutela ambientale per lo smaltimento di 600 tonnellate di rifiuti. Il tandem Raggi-Costa ha innescato l'acceleratore nella risposta della Regione che mercoledì ha assicurato la disponibilità di tutti gli impianti del Lazio e che per questo era pronta un'ordinanza. Ordinanza che però, lamenta la Raggi, ancora non è arrivata.



Salvini: "Quanluno ha dormito in Campidoglio e in Regione" - Anche il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è intevenuto sull'emergenza rifiuti a Roma. "Non siamo interessati alle polemiche, vogliamo risolvere i problemi e tutelare la salute dei romani", dice. Secondo il vicepremier, se esistono solo tre impianti di trattamento rifiuti significa che "qualcuno in Regione Lazio e in Campidoglio ha dormito e non si è mosso per tempo". Per Salvini "gli unici che rischiano di fare affari sono i criminali"."In tutta Europa e in buona parte d'Italia i rifiuti sono una ricchezza e producono calore ed energia. Perché gli amministratori di Roma e della Regione Lazio non hanno seguito questo esempio negli anni passati? Come ministero dell'Interno seguiamo la vicenda con grande attenzione", ha aggiunto.



Roma, Pd: "Salvini fa campagna elettorale anche sui rifiuti" - "Il ministro Salvini fa campagna elettorale anche sull'emergenza rifiuti a Roma. E' sempre più insufficiente la pagella che il leader leghista riserva alla sindaca Raggi, che dopo buche e decoro, è accusata di inerzia e scarsa progettualità anche sul fronte della mondezza. Per una volta, siamo d'accordo col vicepremier: è vero, per evitare l'emergenza si doveva agire prima, molto prima. E la sindaca in tre anni non ha fatto altro che cambiare poltrone in Ama, rinviando a data da destinarsi le decisioni vere e serie, a cominciare dall'approvazione di un Piano industriale credibile. Però, Salvini, lasciamo fuori la Regione dalle accuse. Non è il Lazio ad essere in emergenza, ma Roma. Anzi, senza l'aiuto della Regione in questo momento sarebbe quasi impossibile traghettare la Capitale fuori dal caos rifiuti in 10 giorni, che pure sembrano un'eternità, vista la situazione". Lo dichiarano in una nota il capogruppo e la consigliera del Pd in Campidoglio, Giulio Pelonzi e Valeria Baglio.