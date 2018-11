Rifiuti in Campania, Di Maio a Salvini: "Inceneritori non c'entrano"

Il vicepremier Luigi Di Maio replica a Matteo Salvini che ha ipotizzato il "rischio di disastro ambientale" per i rifiuti in Campania e la necessità di "un termo-valorizzatore in ogni provincia". "La terra dei fuochi è un disastro legato ai rifiuti industriali provenienti da tutta Italia, non a quelli domestici - scrive Di Maio su Facebook -. Gli inceneritori non c'entrano una beneamata ceppa e tra l'altro non sono nel contratto di governo".