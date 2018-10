Riace, Lucano: "Mai pensato di non farlo, anche i nazisti avevano le leggi"

Mimmo Lucano, il sindaco di Riace, al momento sospeso dalla carica dopo l'apertura di un'inchiesta per la gestione dei rifiuti e l'accoglienza ai migranti, non si arrende e guarda al futuro. "Cosa succederà adesso? Possiamo tornare alle origini, com'è stato nei primi quattro anni, come volontari", e "facendo affidamento sulla rete internazionale di solidarietà che vede Riace come una speranza per una diversa umanità".

"Io rispetto la legge - ha detto intervistato da Fabio Fazio a "Che Tempo che fa" -, e anche il matrimonio di cui mi accusano è stato regolare, tra due persone che si conoscevano, io mi sono limitato a seguire la norma. Ma quando si vede qualcuno che muore è impossibile rimanere indifferenti, non si può stare fermi perché lo dice la legge. Anche le leggi naziste erano la legalità ma è stato un dramma per l'umanità". E ancora: "Non è possibile che prevalga la società delle barbarie. Il nostro è uno sforzo per costruire una differente società dei rapporti umani".



Nessun ripensamento, dunque, sul modello per il quale ha speso la sua vita e che è diventato oggetto di studio in tutto il mondo: "Sono giorni di amarezza - ammette il sindaco attualmente sospeso dalla sua attività - ma non ho mai pensato meglio non farlo... Quando si ha un ideale, trovi dentro una forma di entusiasmo, si superano i momenti di sconforto. E poi il fiume di solidarietà e' stato una cosa straordinaria".