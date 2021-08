Renzi: Rdc non funziona, doveroso cambiarlo

Instagram

"Il reddito di cittadinanza è una misura che non funziona. Chiedere di cambiare è non solo politicamente legittimo ma per me anche moralmente doveroso: nei confronti di chi si trova in reale difficoltà e nei confronti dei cittadini che con le loro tasse contribuiscono, come è giusto che sia, alla redistribuzione delle ricchezze". Lo scrive il leader di Italia Viva Matteo Renzi sulla Stampa.