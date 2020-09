Renzi: "Non sono preoccupato per la tenuta del governo"

Matteo Renzi non è "preoccupato" per la tenuta del governo dopo le elezioni regionali e il referendum e, sulla legge elettorale, chiarisce: "Io sono per il maggioritario ma il proporzionale non sarebbe una catastrofe". E spiega: "Serve onestà intellettuale: con il proporzionale ci vuole sbarramento al 5%, monocameralismo e sfiducia costruttiva; con il maggioritario spero ci sia un ballottaggio".