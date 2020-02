Renzi: "Non seguiremo Zingaretti nell'abbraccio mortale Pd-M5s"

"Se Zingaretti e il Pd vogliono sposarsi con i grillini facciano pure, noi non li seguiremo nell'abbraccio mortale con i cinquestelle". Lo ha detto Matteo Renzi. tornando nella polemica Iv-Pd sulla giustizia e sulla prescrizione in particolare. L'ex premier ha poi parlato del caso Gregoretti: "Matteo Salvini ha fatto un clamoroso errore politico, non credo che abbia fatto reati, ma è lui a chiedere di essere processato. Noi votiamo per processarlo".