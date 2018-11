Renzi in Giappone dal 2 al 4 agosto

Il premier Matteo Renzi dal 2 al 4 agosto sarà in Giappone per una "visita ufficiale". Lo rende noto il ministero degli Esteri nipponico secondo cui, nel soggiorno, Renzi sarà ricevuto dall'imperatore Akihito e incontrerà il primo ministro Shinzo Abe. Il governo di Tokyo, si legge in una nota, "accoglie con sincero favore" la visita di Renzi e "si augura che possa ulteriormente rafforzare le relazioni amichevoli" tra i due Paesi.