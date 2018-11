Renzi: impostata rivoluzione lavoro

11:42 - L'Italia "ha fatto delle riforme strutturali di portata straordinaria, in 7 mesi abbiamo impostato una rivoluzione nel sistema del mercato del lavoro, lo rendiamo più semplice". Lo ha detto il premier Matteo Renzi all'Asia-Europe Business Forum a Milano. "O da questa vicenda si esce tutti insieme o la crisi non avrà vincitori", ha aggiunto. In Europa, i nuovi vertici della Commissione "dovranno interpretare una fase nuova".