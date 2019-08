Renzi: Berlusconi rispetto a Salvini è rassicurante uomo istituzioni

Matteo Renzi spiega al Giornale la sua strategia per uscire dalla crisi e spinge per un governo istituzionale, senza chiudere a Forza Italia. "Devo riconoscere che in quanto a rispetto delle istituzioni tra Berlusconi e Salvini c'è un abisso", ha poi affermato il senatore Pd. "Non avevamo ancora visto un Salvini che chiede pieni poteri. Di fronte alla sguaiata schizofrenia, Berlusconi è un rassicurante uomo delle istituzioni", ha aggiunto.