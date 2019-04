Reintroduzione Province, ancora scontro tra Salvini e Di Maio

La reintroduzione delle Province serve a "dare servizi ai cittadini se i comuni non riescono a farlo". Ne è convinto il leader della Lega, Matteo Salvini, al quale replica però a stretto giro l'altro vicepremier, Luigi Di Maio: "Non è riesumando un vecchio carrozzone che si danno più servizi ai cittadini". E spiega che "io non spendo altri soldi degli italiani per rimettere su nuovamente un ente burocratico che già prima complicava la vita a tutti".