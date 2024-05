Liguria, Spinelli: "40mila euro a Toti dopo il rinnovo della concessione portuale, ma era tutto regolare"

L'interrogatorio

Al centro dell'inchiesta di Genova, ci sono le presunte tangenti versate da Aldo Spinelli per il rinnovo della concessione trentennale per gestire il Terminal Rinfuse, attraverso la società composta per il 55% da Gruppo Spinelli e per il 45% da Msc. Se in un primo momento, come scrivono il Corriere della Sera e La Stampa, l'imprenditore spariglia le carte affermando che Toti "millantava", "ma non ha fatto nulla", suggerendo che era lui a chiedere sostegno elettorale (tecnicamente una concussione), alla fine dell'interrogatorio sono arrivate le prime ammissioni.