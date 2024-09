Regione Liguria, Conte: "Sostegno a Orlando"

"Il Movimento 5 Stelle sostiene convintamente la candidatura di Andrea Orlando per la guida della Regione Liguria". Lo ha annunciato il leader del M5s, Giuseppe Conte. "Abbiamo la necessità di restituire ai cittadini liguri la possibilità di immaginare un futuro migliore, improntato alla trasparenza e all'etica pubblica. Un futuro, soprattutto, dove la politica regionale lavori per tutti i cittadini e non per pochi amici".