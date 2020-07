Regionali, Zingaretti: Pd-M5s fermino insieme le destre 

"Continuerò sempre a dirlo: come siamo uniti contro la destra al governo, così lo dobbiamo essere anche nelle regioni". E' l'appello del segretario del Pd, Nicola Zingaretti, al M5s. "Per esempio nelle Marche non c'è un centrodestra, ma un destracentro, con il candidato che va alle cene di commemorazione della Marcia su Roma. Che cosa deve accadere di più per fermare questa ipotesi di presidenza? Anche alle regionali proviamo a unire le forze".