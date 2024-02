Regionali Sardegna, sette candidati ritenuti "impresentabili"

A esprimersi la Commissione parlamentare Antimafia, dopo i controlli sulle liste per le elezioni del 25 febbraio, attraverso la presidente Chiara Colosimo, in apertura di seduta a Palazzo San Macuto

Tgcom24

Le motivazioni della Commissione parlamentare Antimafia Secondo la Commissione parlamentare Antimafia, l'assessora Satta è a processo a Cagliari per concussione nell'inchiesta sulle nomine ritenute illegittime di alcuni dirigenti della Regione sarda. De Giorgi l'8 marzo deve comparire in aula, sempre a Cagliari, con l'accusa di corruzione, mentre Maria Grazia Giordo è stata condannata a sette anni in primo grado dal Tribunale di Cagliari per associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti, sentenza contro la quale ha presentato appello.

Oriti è, invece, a processo (prossima udienza il 22 marzo) per corruzione in atti contrari ai doveri di ufficio. Antonello Peru deve rispondere dell'accusa di corruzione e il dibattimento è in corso, mentre Giovanni Satta è accusato di associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti (processo in corso). Infine Salvatore Sechi è a processo per associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.