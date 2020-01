Regionali, Salvini: "Il voto del 26 gennaio è una scelta di vita"

Matteo Salvini ha parlato dell'importanza delle elezioni Regionali in Emilia-Romagna e Calabria. Durante un comizio a Maranello, nel Modenese, il leader della Lega ha detto che "quello del 26 gennaio non è un voto regionale ma una scelta di vita". Secondo l'ex ministro quella del centrodestra non sarà solo "una vittoria elettorale ma anche la dimostrazione di una diversità culturale rispetto alla sinistra che sa solo insultare".