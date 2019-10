Regionali in Umbria, Di Maio: "Il Patto civico è la terza via" | Conte: "Non è un voto sul governo"

Non potete permettere a nessuno di usare l'Umbria come trofeo", visto che "che poi magari da martedì possono fregarsene, dell'Umbria: chiedete in Sardegna quanto tempo c'è voluto per la giunta Solinas, o in Abruzzo". Lo ha detto il capo politico M5S, Luigi Di Maio, durante l'evento di presentazione della manovra assieme agli altri leader di maggioranza. "Il meccanismo è sempre lo stesso: dal martedì voi non esistete più perché ci sono gli assessorati - ha detto Di Maio - Noi abbiamo fatto un Patto civico, che vuol dire: se vinciamo, mandiamo i migliori a governare. Non è un'alternativa, è una terza via per l'Umbria".