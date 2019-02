Regionali in Sardegna, urne aperte fino alle 22: alle 12 affluenza 16,7% | Sfida a 3 tra centrosinistra, centrodestra e M5s

Urne aperte fino alle 22 per il rinnovo del presidente e del Consiglio regionale della Sardegna . I cittadini si confronteranno con una novità: potranno esprimere sino a due voti di preferenza per i candidati consiglieri nelle liste circoscrizionali. Sette gli sfidanti per la presidenza della Regione: Massimo Zedda (centrosinistra), Christian Solinas (centrodestra), Francesco Desogus (M5s), Mauro Pili (Sardi liberi), Andrea Murgia (Autodeterminatzione), Paolo Maninchedda (Partito dei Sardi), Vindice Lecis (Sinistra sarda). Anche per questa nuova tornata elettorale, come avvenuto in Abruzzo , si preannuncia una sfida a tre tra i due poli e l'incognita Movimento 5 stelle . Alle 12 l'affluenza alle urne si è attestata al 16,7%.

L'affluenza alle 12 - E' del 16,7% l'affluenza al voto alle ore 12 per le regionali in Sardegna. Un dato in leggero aumento rispetto alle precedenti consultazioni: nel 2014, infatti, alla stessa ora aveva votato il 14,5% degli aventi diritto. La provincia con l'affluenza più alta è quella di Cagliari, dove a mezzogiorno ha votato il 18,5% (il 20,4% a Cagliari città). L'affluenza finale, alle regionali di cinque anni fa, era stata del 52,2%.



Le due preferenze di genere - Se gli elettori decideranno di approfittare della possibilità di esprimere due preferenze - come concesso nella legge elettorale regionale - i due voti dovranno essere collegati a due candidati consiglieri di genere diverso della stessa lista. Nell'unica scheda elettorale di colore verde che gli verrà consegnata assieme alla matita copiativa, i cittadini potranno esprimere il proprio voto anche per uno dei candidati alla carica di governatore, per le 24 liste ammesse e per i circa 1.440 aspiranti consiglieri per un totale di 60 posti nell'Assemblea sarda.



Il "voto disgiunto" - Non necessariamente, i candidati consiglieri per i quali si sceglie di votare dovranno appartenere a liste collegate a quella del presidente prescelto. L'elettore, dunque, può praticare il cosiddetto "voto disgiunto". Per votare occorre presentarsi al proprio seggio muniti della tessera elettorale e di un documento di riconoscimento.



Lo scrutinio è fissato per lunedì 25 - Qualora la tessera sia stata smarrita o si sia deteriorata, si può chiedere il duplicato o l'attestato sostitutivo rivolgendosi, anche nello stesso giorno di votazione, all'Ufficio elettorale del Comune di iscrizione nelle liste elettorali. Espresso il voto, la scheda deve essere ripiegata e consegnata assieme alla matita. A quel punto il presidente del seggio accerta che la scheda restituita sia piegata nel modo giusto e la deposita nell'urna. Lo scrutinio delle schede è fissato per lunedì 25, a partire dalle 7.