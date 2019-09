Regionali, Di Maio: "Patto civico per l'Umbria" | Zingaretti ci sta: "Avanti con il confronto" | Salvini: "M5s è disperato"

"Un patto civico per l'Umbria" : è la proposta che il capo politico del M5s Luigi Di Maio lancia in vista delle Regionali in Umbria. "Tutte le forze politiche - scrive in una lettera a La Nazione - facciano un passo indietro e lascino spazio a una giunta civica, che sosterremo solo con la presenza in consiglio regionale, senza pretese di assessorati. Ognuno correrà con il proprio simbolo in sostegno di un presidente civico, con un programma comune".

Per il capo politico del MoVimento proprio con il voto in Umbria del 27 ottobre si potrebbe sperimentare "un nuovo modo di innovare la politica a partire dal locale, di un nuovo modo di fare imprenditoria coinvolgendo i giovani e il territorio". Una proposta ben vista dal Partito democratico: "Anche in Umbria il confronto può andare avanti - scrive il segretario Nicola Zingaretti - Ci sono tutte le condizioni per un processo nuovo che valorizzi la qualità e metta al centro il lavoro, la sostenibilità e il bene dei cittadini umbri". Concorda il commissario umbro dei dem Walter Verini: "Mi pare che le parole di Luigi Di Maio rappresentino un fatto nuovo e significativo: un'intesa a livello regionale può essere praticata".



Proposta che piace molto anche a Roberto Speranza, il neo ministro della Salute: "Una nuova stagione di civismo è la strada giusta per l'Umbria - twitta il leader di Articolo Uno -. Da Di Maio arrivano parole di buon senso, che non devono essere lasciate cadere. Per me il punto essenziale è la difesa dei valori portanti della Costituzione, a partire dalla dignità del lavoro e dalla lotta contro le diseguaglianze".



Di opposte vedute è Matteo Salvini, che non perde occasione per criticare l'ex alleato di governo: "Di Maio è evidentemente disperato e supplica il Pd per evitare che M5s possa sparire anche in quella regione - scrive in una nota il leader della Lega - Fortunatamente i cittadini umbri potranno votare, a differenza degli altri italiani, e quindi chi ha preferito la poltrona alla dignità ha le ore contate. Pd e M5s - conclude - non possono scappare dai cittadini per sempre. Dopo 50 anni di sinistra, in Umbria c'è voglia di cambiare: non c'è trucco di palazzo che possa evitarlo".