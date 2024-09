Referendum cittadinanza, superate 330mila sottoscrizioni: il sistema era andato in tilt per i troppi accessi

E' corsa contro il tempo per le firme al referendum che punta a dimezzare, da 10 a 5, gli anni necessari per ottenere la cittadinanza al cittadino straniero legalmente residente in Italia: sono state superate le 330mila sottoscrizioni (ne servono almeno 500mila). La piattaforma digitale del ministero della Giustizia era andata in tilt per via della richiesta eccezionale di accessi che ha portato ad oltre sessantamila clic in un'ora, causando il blocco del sistema. La piattaforma è stata successivamente ripristinata.