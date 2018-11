Referendum Atac, Roma alle urne sul trasporto pubblico

LA SCHEDA E I QUESITI - All'elettore verranno sottoposte due domande: una sull'affidamento dei servizi di trasporto tramite gare pubbliche ("Volete voi che Roma Capitale affidi tutti i servizi relativi al trasporto pubblico locale di superficie e sotterraneo ovvero su gomma e rotaia mediante gare pubbliche, anche ad una pluralitaà di gestori e garantendo forme di concorrenza comparativa, nel rispetto della disciplina vigente a tutela della salvaguardia e della ricollocazione dei lavoratori nella fase di ristrutturazione del servizio?") e l'altra sulla possibilità di creare nuovi servizi di trasporto collettivo non di linea con app o a richiesta ("Volete voi che Roma Capitale, fermi restando i servizi relativi al trasporto pubblico locale di superficie e sotterraneo ovvero su gomma e rotaia comunque affidati, favorisca e promuova altresì l'esercizio di trasporti collettivi non di linea in ambito locale a imprese operanti in concorrenza?").



DOVE E QUANDO SI VOTA - Si vota domenica 11 novembre dalle 8 alle 20. Lo spoglio inizia alla chiusura dei seggi. Gli elettori si dovranno recare nei seggi usati per le politiche e le amministrative con un documento di identità e la tessera elettorale. L'elettore avrà due schede relative ai due quesiti e dovrà barrare il Si o il No.



IL NODO QUORUM - Sul referendum pende un problema circa il quorum. Secondo il Campidoglio affinché la consultazione sia valida, essendo in presenza di un referendum consultivo e dunque non vincolante, sarà necessario raggiungere il quorum del 33,3%, cioè un terzo degli aventi diritto (circa 760mila elettori). Ma secondo il Comitato promotore il quorum non deve essere applicato perché il referendum è stato proclamato il 31 gennaio 2018, lo stesso giorno in cui è stato approvato il nuovo statuto del Comune di Roma che non prevede il quorum. La diatriba finirà sicuramente davanti al Tar al quale il comitato promotore si è riservato di ricorrere.



PD E FI PER IL SI', M5S E LEGA PER IL NO - La consultazione, che investe direttamente il futuro dell'Atac, la municipalizzata che oggi gestisce in house bus e metro della Capitale, sta dividendo in due l'opinione pubblica cittadina. Da un lato i supporter del sì, da Unindustria al Pd e a Forza Italia, dall'altro quelli del no, dai sindacati al M5s fino alla Lega, Fratelli d'Italia e ai movimenti di estrema destra come Casapound.