Reddito di cittadinanza, Regione Toscana fa ricorso alla Consulta

Serve un concorso per reclutare il personale dei centri per l'impiego, i cosiddetti "navigator" previsti dal reddito di cittadinanza. Ne è convinta la Regione Toscana che farà ricorso alla Corte costituzionale contro la scelta del governo di non indire un concorso. "Non prenderemo professionisti assunti senza le procedure concorsuali previste dalla stessa Carta. Lavoriamo per poter dare lavoro a tempo indeterminato", viene affermato in una nota.