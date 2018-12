Reddito di cittadinanza partirà da aprile, scatta mese dopo domanda

Il reddito di cittadinanza sarà istituito "a decorrere dal mese di aprile 2019" e il sostegno decorrerà "dal mese successivo a quello della richiesta". Lo prevede una bozza della misura che l'agenzia di stampa Ansa ha visionato, nella quale si prevede anche l'istituzione della pensione di cittadinanza. Si potrà beneficiare del reddito "per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi" e sarà rinnovabile "previa sospensione per un mese".