Reddito di cittadinanza a 1,4 milioni di famiglie, 27% single | Andrà anche agli stranieri residenti in Italia da 10 anni

Reddito di cittadinanza anche agli stranieri in Italia da almeno 10 anni - Il reddito di cittadinanza potrà essere chiesto oltre che dai cittadini italiani in condizione di povertà anche dai comunitari e dagli extracomunitari purché abbiano un permesso di lungo soggiorno e siano residenti in via continuativa in Italia da almeno 10 anni al momento della presentazione della domanda. Le famiglie composte da soli stranieri che potrebbero accedere al reddito, secondo le tabelle allegate al testo, sono 259mila per una spesa di 1,58 miliardi.



Parte da aprile e dura 18 mesi rinnovabili - Il reddito di cittadinanza, che partirà dal primo aprile, dura 18 mesi e potrà essere rinnovato per ulteriori 18 mesi. Chi ottiene il reddito di cittadinanza dovrà impegnarsi ad accettare almeno una delle tre offerte di lavoro congrue. Nel dettaglio, la prima offerta di lavoro entro i primi sei mesi di fruizione dovrà essere entro i 100 km, la seconda offerta (tra il sesto e dodicesimo mese) entro i 250 km e la terza offerta (dopo il 12esimo mese) l'offerta arriverà da tutta Italia (se beneficiario in nuclei familiari senza minori e senza disabili).



Da marzo stop al reddito di inclusione - Nel secondo ciclo di reddito di cittadinanza (dal 19 al 36 mese), tutti, anche con figli minori devono accettare l'offerta di lavoro su tutto il territorio nazionale, pena la decadenza del beneficio. Con la decadenza del beneficio, si rimane fuori per 18 mesi, e solo dopo 18 mesi si può riaccedere. Da marzo non sarà più possibile presentare domanda per il Rei, il reddito di inclusione che da aprile "non sarà più riconosciuto".



Per chi froda fino a sei anni di carcere - Chiunque nell'ambito della procedura di richiesta del reddito di cittadinanza fornisca "con dolo dati e notizie non corrispondenti al vero, incluso l'occultamento di redditi e patrimoni a fini Isee o di dichiarazioni fiscali, sarà punito con la reclusione da uno a sei anni oltre alla decadenza del beneficio e al recupero di quanto indebitamente percepito, comunque disposti anche in assenza di dolo".



Per reddito e pensione di cittadinanza spesa di 6,1 miliardi nel 2019 - Per reddito e pensione di cittadinanza nel 2019 saranno necessari 6,11 miliardi di euro. Le risorse calcolate presuppongono che l'avvio del reddito di cittadinanza avvenga il primo aprile prossimo. Nel biennio successivo è prevista una crescita della spesa. Per il 2020 sono stimate risorse per 7,75 miliardi e poco oltre 8 miliardi per il 2021 per un totale nel triennio di quasi 22 miliardi di euro.