Redditi dei parlamentari, nel 2022 Giuseppe Conte il più povero: il leader M5s ha guadagnato solo 24mila euro

Fanalino di coda risulta quindi il leader del Movimento 5 stelle, che ha depositato la sua documentazione la vigilia di Natale. Dal plico risulta che il suo reddito complessivo è di 24.359 euro lordi nei dodici mesi del 2022, cioè un netto mensile di quasi 1.400 euro. In effetti lo scorso anno Conte ha percepito il suo stipendio, l'indennità parlamentare (10.435 euro al mese), soltanto dal 13 ottobre, neanche tre mesi. Per questo il suo reddito risulta ai minimi termini. Tra deduzioni e detrazioni inoltre, Conte nel 2022 ha versato solo 1.776 euro di tasse, cioè il 7,2%.

Renzi, Piano e Tremonti

Andando ai piani alti dell'elenco, troviamo l'ex premier, Matteo Renzi, con un reddito pari a 3 milioni e 217mila euro, cioè 600mila euro in più rispetto all'anno prima. Renzo Piano, primo in classifica nel 2022 con i suoi 5,9 milioni in Francia e 386-637 in Italia, scende a 2 milioni e 901mila in tutto. L'ex ministro dell'Economia Giulio Tremonti, oggi con Fratelli d'Italia, è salito da un milione e 588miola euro nel 2022 a 2 milioni e 594mila euro.