Recovery, Renzi: "Facciamo sul serio, ci giochiamo l'osso del collo"

"Facciamo sul serio e ci stiamo giocando l'osso del collo: non è tempo di meline". E' quanto afferma il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, parlando del Recovery Plan. "Abbiamo proposto di investire i fondi non su progetti evanescenti e raffazzonati, ma sulle parole chiave dell'Italia del 2030. Italia Viva è in maggioranza per cambiare le cose, non per occupare dei posti. Siamo l'unico partito che sta facendo politica sui contenuti".