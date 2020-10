Recovery Fund, Conte: "Intendiamo promuovere l'occupazione femminile"

Ansa

"Intendiamo promuovere l'occupazione femminile attraverso un assegno unico universale per ogni figlio a carico, in raccordo con una più organica riforma fiscale, il potenziamento dell'accesso ai servizi di prima infanzia favorendone il riequilibrio territoriale". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, parlando del Recovery Fund alla Camera in vista del Consiglio europeo. Sul piano per l'uso delle risorse, "ci sarà un ampio coinvolgimento del Parlamento".