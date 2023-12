Rai, scoppia il caso Corsini dopo l'intervento ad Atreju: l'a.d. Sergio chiede una relazione

Corsini: "Spiace per parole riprese fuori contesto, mi scuso"

"Quando si estrapolano parole dal contesto in cui sono state espresse, si corre sempre il rischio di prestarsi a facili critiche e strumentalizzazioni". Lo afferma il direttore Approfondimento Rai, Paolo Corsini, dopo le polemiche su Atreju. "Sono stato invitato a moderare il dibattito introduttivo di una manifestazione che, in questi giorni, presenta al pubblico un parterre di ospiti e personalità di altissimo livello - continua -. In questo quadro, mi dispiace davvero che alcune mie frasi abbiano generato fraintendimenti".