Raffica di ricorsi contro l'Autonomia, Zaia: "Veneto danneggiato, ci opporremo alla Corte Costiuzionale"

"Non si è ancora ben capito quali siano i danni che la legge Calderoli possa fare alla Sardegna - ha sottolineato il governatore veneto - visto e considerato che danni non ci sono. Vorrei ricordare a tutti che addirittura per Regioni a statuti speciale e per le Provincie autonome è previsto che la Regione in causa possa chiedere l'applicazione della legge se le conviene oppure no. Detto questo, noi rispettiamo i ricorsi, siamo vicini al popolo sardo, io mi sono sempre battuto perché le autonomie delle due Province autonome di Trento e Bolzano e delle Regioni a statuto speciale siano difese perché comunque è un presidio di libertà. Del resto, vorrei ricordare che una regione come la Sardegna vive anche il tema dell'insularità e quindi dei collegamenti, di molti disagi, quindi sono veramente molto convinto che serva l'autonomia a questa Regione".