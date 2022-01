Quirinale, von der Leyen: "Caro Mattarella, l'Italia può contare sull'Ue"

Ansa

"Caro Mattarella, congratulazioni per la sua rielezione a presidente della Repubblica. L'Italia può sempre contare sull'Unione europea". E' quanto afferma presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in un tweet scritto in italiano. Soddisfatto anche il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, che si dice convinto che l'Italia "continuerà a contribuire costruttivamente alla crescita dell'Ue".