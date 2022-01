Quirinale, Salvini: Moratti, Pera e Nordio la rosa nomi del centrodestra

Ansa

"I nostri nomi sono Letizia Moratti, Marcello Pera e Carlo Nordio. Nessuno di loro ha una tessera di partito ma hanno ricoperto ruoli importanti". Lo rende noto il leader della Lega Matteo Salvini nel corso della conferenza stampa del centrodestra sul Quirinale. "Non sono candidati di bandiera, sono personalità di altissimo profilo - spiega -. Vogliamo chiudere in fretta. Non diciamo no pregiudizialmente a nessuno e speriamo che anche gli altri si confrontino nel merito".