Quirinale, Salvini: Draghi premier o ci sarà confusione

Ansa

"Penso che molti italiani, me compreso, avrebbero piacere che Draghi continuasse a svolgere il ruolo di presidente del Consiglio di garanzia, in Italia e in Europa, perché ci sono ancora tante cose da fare". Lo sostiene il leader della Lega Matteo Salvini. "La mia preoccupazione - precisa - è che se togli il tassello più importante di questo governo non so come ne usciremmo. Di tutto c’è bisogno fuorché di confusione in Italia in questo momento".