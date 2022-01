Quirinale, Renzi: al primo scrutinio Iv voterà scheda bianca

Ansa

Anche Italia Viva sceglie la scheda bianca per la prima votazione sull'elezione del prossimo presidente della Repubblica, prevista per le ore 15. E' quanto emerge alla riunione del partito di Matteo Renzi, che sul centrodestra osserva: "Si gioca un pezzetto di credibilità sulla scelta di un nome che trovi il consenso più ampio". L'impressione per Iv è che, dopo il passo indietro di Silvio Berlusconi, la coalizione sia più concentrata sulla necessità di restare unita che su quella di trovare un nome valido.