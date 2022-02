Quirinale, Meloni: "Salvini? Folle quello che ha fatto, non ci siamo più sentiti"

"Per me quello che ha fatto Matteo Salvini è folle. È stata una mossa che non ho capito, eravamo d'accordo che la rielezione di Mattarella fosse l'ultima cosa da fare". A "Quarta Repubblica" Giorgia Meloni si scaglia sulle scelte di Salvini sul Quirinale che hanno poi portato alla riconferma del Capo dello Stato uscente. Per la leader di Fratelli d'Italia, che già si era detta "incredula" della posizione leghista di tornare su Mattarella, spara a zero nell'intervista concessa a Nicola Porro: "Chiedo chiarezza: se si sta con il centrodestra, bisogna fare il centrodestra e non ogni volta scegliere il centrosinistra o alleanze di governo, mi adeguo ma non mi piego", dice.

"Nell'ultima riunione del centrodestra tutti eravamo d’accordo sul no alla rielezione di Mattarella, tutti: Lega, Forza Italia, Cambiamo, centristi, Fratelli d’Italia", ha aggiunto ricostruendo le ultime ore che hanno portato al Mattarella Bis. "Una delle ultime volte che ci siamo sentiti Salvini mi disse: ci sono ancora cose che possiamo fare - ha aggiunto - ma da allora non ci siamo più sentiti. Sono delusa per il merito e per il metodo, perché ero contenta del rapporto solido costruito con Matteo. Poi la nota su Mattarella mi ha lasciato senza parole".