Quirinale, M5s: "Il governo Draghi continui a pieno regime"

Ansa

Fonti del M5s lanciano un appello perché "le forze politiche agiscano rapidamente: l'attuale esecutivo continui a pieno regime, scongiurando rallentamenti che in questa fase sarebbero letali per il Paese. Conte continuerà la sua azione di confronto e contatto con i leader, che già ha portato i suoi frutti, nell'esclusivo interesse dei cittadini che si aspettano questo - e non tatticismi di quart'ordine - dal partito di maggioranza relativa".