Quirinale, Letta: "Tanti nomi ma stop arrivato con cortocircuito mediatico e Salvini"

"Sul tavolo ci sono stati i nomi di Amato, Casini, Cartabia, Severino e Belloni per capire se ci fosse l'intesa. Poi quello che è accaduto, con cortocircuiti mediatici, con Salvini che è uscito, tutto si è bloccato e si è arrivati a Mattarella". Lo ha affermato il leader del Pd , Enrico Letta , precisando che "si è cominciato a ragionare sui nomi presenti sui giornali. Belloni ? Non avevo obiezione che il capo dei servizi divenisse presidente, nessuna norma lo impedisce ma la discussione non era arrivata a quel punto".

Nella vicenda della candidatura di Elisabetta Belloni al Quirinale, ha quindi precisato, "tutto è trasparente. Io considero che non ci sia stato un accordo preventivo tra Lega e M5S sulla operazione di cui dopo per via del corto circuito mediatico si parla ora. Un'operazione nata e morta in dieci minuti perché bruciata subito. E' stato un corto circuito mediatico".

"Con Mattarella governo più forte" Con la rielezione di Mattarella al Colle, "il governo esce più forte, con un altro presidente ci sarebbero stati mesi di rodaggio, oggi l'esecutivo è più forte ed è un fatto positivo. Ora è importante che affronti le disuguaglianze e la precarietà del lavoro dei giovani, degli stage e sicurezza sul lavoro, da qui il cambio delle regole nei contratti e l'eliminazione dei tirocini gratuiti", ha detto ancora il leader del Pd a "Mezz'ora in più".

"Via Rosatellum e cambi di casacca" Letta si è quindi concentrato sulle sfide che attendono il governo nell'immediato futuro: "La politica ha un anno per autodeterminarsi. Quando dico no ai cambi di casacca lo dico perché è una delle cose che rende più lontana la politica. L'altra cosa da fare è la legge elettorale per permettere ai cittadini di scegliere gli eletti. Ed eliminare la peggiore legge elettorale che c'è mai stata, il Rosatellum".

"Caro bollette? Lunedì Cdm, governo intervenga subito" "L'aumento dei costi dell'energia blocca la ripresa: è fondamentale che il governo intervenga e lo faccia subito. Vedo un Consiglio dei ministri convocato per lunedì. Immagino che la strada sia indicata dal presidente Draghi quella giusta".