Quirinale, Letta: "L'elezione è lontana, ora continuità di governo"

ansa

"Gennaio è talmente lontano che non sono in grado di dire in questo momento" cosa accadrà in occasione della elezione del presidente della Repubblica. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, aggiungendo: "Quello che è certo è che questo governo deve essere fondamentalmente l'esecutivo del delivery, l'esecutivo che consegna. Il concetto essenziale che noi auspichiamo è la continuità di governo".