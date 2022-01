Quirinale, Lega: "Enrico Letta mette veti e perde tempo"

Tgcom24

Crescono le tensioni attorno al tavolo dei leader al quale sta lavorando Matteo Salvini in vista dell'elezione del presidente della Repubblica. "Mentre il segretario del Pd, Enrico Letta, mette veti e perde tempo, la Lega lavora per fare veloce e perché tutti siano coinvolti, nessuno escluso, per una scelta così importante per tutti gli italiani". Lo riferiscono fonti della Lega.