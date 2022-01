Colle, alle 16 il vertice del Centrodestra: attesa la decisione di Berlusconi

Riccardo Fraccaro e Matteo Salvini "si saranno sentiti, avranno parlato di Quirinale, in ogni caso non spetta a me prendere decisioni su eventuali sanzioni. Di sicuro il Movimento parla con una voce sola, l'assemblea ha dato mandato a Giuseppe Conte di fare la trattativa". Lo dice il deputato del Movimento Sergio Battelli interpellato sul caso Fraccaro, accusato di aver trattato da solo con la Lega una manciata di voti per il Quirinale. "Ho letto retroscena, smentite, precisazioni. Lasciamo stare", afferma Battelli. "Certo - ammette - non mi pare molto serio leggere tutto questo oggi, alla vigilia dell'inizio delle votazioni per il Quirinale e proprio mentre il centrodestra potrebbe finalmente superare la candidatura Berlusconi". In merito alle diverse posizioni nel Movimento, "tutte le forze politiche hanno il loro dibattito interno, succede nel Pd, ovunque... Sta a Conte, poi, fare una sintesi, che verrà discussa in assemblea. E credo e spero che riusciremo ad essere compatti", assicura.