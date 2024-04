Puglia, Emiliano cede alla Schlein: cambio di passo sulla legalità

Michele Emiliano cede a Elly Schlein.

L'annuncio del governatore della Puglia di voler cambiare solo i due assessori che si sono dimessi non basta alla segretaria del Pd. "Darò seguito alle sue indicazioni", afferma a fine giornata Emiliano, malgrado avesse fatto sapere che non intendeva azzerare la giunta e che non riteneva opportuno il commissariamento del partito locale. Schlein gli aveva chiesto un'inversione netta. E infatti in serata la segretaria ha diffuso una nota: "Mi aspetto che Emiliano proceda a un netto cambio di fase che non può tradursi in una mera sostituzione di chi è uscito".