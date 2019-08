Pronta la norma "salva-Ilva", verso accelerazione per il decreto

La norma "salva-Ilva", che introduce tutele legali in materia ambientale per gli acquirenti dello stabilimento, è pronta nella sua forma definitiva. Ora resta da capire come il governo intenda procedere: la norma era infatti contenuta nel "decreto imprese" approvato il 6 agosto "salvo intese", la cui pubblicazione era prevista per fine agosto; ora però si starebbe cercando di accelerare e renderlo operativo già dal 19 agosto.