Procedimenti penali in corso, Delmastro: "Monitoraggio su 13 procure"

Ha quindi ricordato come si ampli "l'obbligo di vigilanza del pm anche sui brogliacci" e si stabilisca "il dovere del giudice di stralciare tutto ciò che riguarda i terzi" vietando che si indichino "i loro dati". "In sede di emendamenti - ha sottolineato il sottosegretario - si è previsto il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare". Anche se "il diritto di difesa deve essere però contemperato con il diritto a essere informati".

Non danneggiare chi è coinvolto nelle indagini

Tra le altre misure prese dal governo per evitare la divulgazione di notizie che "potrebbero danneggiare" chi è coinvolto nelle indagini, ma non è ancora condannato con sentenza definitiva, il sottosegretario ricorda il decreto del 2021 'per il rafforzamento del diritto alla difesa' secondo il quale il pm "mantiene personalmente o tramite persona incaricata i rapporti con la stampa solo attraverso comunicati o conferenze stampa". E' vietato poi ai magistrati, ha affermato, "di dare informazioni al di fuori di questi mezzi o dare denominazioni ai procedimenti lesive della presunzione d'innocenza". Prevedendo in caso di violazione anche riflessi sul piano disciplinare.