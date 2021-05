Primo Maggio, Conte: blocco licenziamenti necessario, va graduato

LaPresse

"Il blocco dei licenziamenti è una misura assolutamente necessaria per assicurare la tenuta dell'intero sistema sociale ed economico: secondo Bankitalia nel 2020, insieme a Cig e aiuti alle imprese, ha contribuito a salvare 400mila posti di lavoro". Lo ha scritto su Twitter, in occasione della festa del Primo Maggio, l'ex premier Giuseppe Conte, precisando che la misura "va graduata in base all'andamento effettivo del piano vaccinazioni".